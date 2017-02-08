Новини Тернополя 

Мешканці тернопільських багатоповерхівок скоро копатимуть криниці

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Не встигли ще тернополяни натішитися неймовірно високими, як вважають в уряді, зарплатами, як доводиться задумуватися, а чи вистачить і цих грошей на прожиття.

Адже не минає практично жодного дня, щоб не з’явилося повідомлення про чергове подорожчання. Хоча в уряді запевняють, що підняття зарплат жодним чином не впливає на зростання тарифів, цін і послуг, чомусь повірити у це важко.

Днями Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг підготувала чергову «хорошу» новину – вартість холодної води зросте.

 Є міста, у яких це зростання сягне 37 відсотків і там люди замість 9,18 гривень за кубометр, платитимуть 12 гривень і 54 копійки. Тернополю пощастило трішки більше – у нас вартість зросте всього на 9 відсотків. Тепер ми платитимемо 10,76 гривень за кубометр замість 9,86.

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1 коментар до запису “Мешканці тернопільських багатоповерхівок скоро копатимуть криниці

  • Alexvv
    10:45 | 7 лютого, 2017 на 10:45
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    Шановні журналюги!?!?
    В м.Тернополі ще з липня 2016 року платять за кубометр 11,48 грн., які там 9,86!
    Розберіться спочатку!!!

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