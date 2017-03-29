Новини Тернополя 

Мешканці цілої багатоповерхівки постраждали через крадія

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Цілий під’їзд багатоповерхівки по вулиці Карпенка у Тернополі був позбавлений можливості користуватися ліфтом, бо кабель знадобився крадієві з сусідньої вулиці.

До правоохоронців із заявою звернулася голова ОСББ. Жінка заявила про те, що невідома особа з машинного відділення, яке було незамкненим, викрала 45 метрів силового кабелю. Розмір завданих збитків становив майже дві тисячі гривень.

Оперативними заходами поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився неодноразово судимий житель обласного центру. Зловмисник мешкає неподалік багатоповерхівки, яку обікрав.

У скоєному крадій зізнався. У нього вилучено частину краденого кабелю, решту, ймовірно, здав на металобрухт. Перевіряється причетність лиходія до вчинення інших протиправних дій.

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