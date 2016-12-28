Міська рада хоче забрати з символа Тернополя родовий герб Яна Тарновського?

Одним рішенням виконавчі органи міської ради пропонують увіковічнити пам’ять Яна Амора Тарновського, а другим хочуть прибрати його родовий герб. Так пише про нову ініціативу міської ради забрати з герба Тернополя один з елементів, депутат міської ради Назар Зелінка.

За повідомленням міської ради, ініціативна група з понад 200 активістів надіслала звернення в раду з проханням внести зміни у геральдичну символіку обласного центру.

Зокрема, заявників не влаштовує шестикутна зірка на гербі, яку пропонують замінити на восьмикутну. Крім того, герб пропонують доповнити християнським хрестом.

«У своєму зверненні ми пропонуємо увінчати Тризуб християнським хрестом, як було це ще за часів Володимира, та як читається «З нами Бог і Україна», а також замінити шестикутну зірку Давида, котра зображена на прапорі Ізраїля та є одним із основних його символів, на українську восьмикутну зірку, котру наші предки йменували Алатир, – зазначає один із підписантів звернення пані Ірина.

«Саме восьмикутна зірка Алатир, або як ще її називали Козацький хрест, Ружа, а не шестикутна єврейська зірка Давида, була головним символом наших різдвяно-колядницьких обрядів. То чому, маючи такий свій давній енергетично потужний символ, мусимо використовувати чужинський?», – задаються питанням активісти.

За словами Павла Сливки, який був головою комісії з питань культури та національного відродження Тернопільської міської ради І-го демократичного скликання, коли й був затверджений діючий герб Тернополя, у 1991 року різні проекти герба були виставлені на всенародне обговорення. Тоді ніхто із підписантів нинішнього звернення до міської ради про заміну герба (В. Кухарський, Д. Чернець, П. Голик, О. Варакута, В. Колінець) не висловлювали своїх зауважень.

«На 14-ій сесії міської ради, 28 липня 1992 року, було затверджено сучасний герб міста. Його основою є чотирикутний щит «Французької форми». На блакитному фоні – зображення тернопільського замку і шестипроменева зірка над півмісяцем, так звана «Леліва» – родовий герб засновника Тернополя Тарнавського. Над щитом у стилізованому обрамленні – тризуб, внизу – напис «Тернопіль». Отож у гербі нашого міста поєдналась історія та сучасність», – пояснив Павло Сливка.

Також активіст не погоджується, що на гербі Тернополя розмішений «щит Давида».

«Шестикутна зірка Давида («щит Давида») – емблема у формі шестикутної зірки. Дійсно, вона зображена на прапорі Ізраїлю. Але шестикутна зірка є і українського походження, про що свідчать матеріали археологічних розкопок. Наші предки малювали шестикутну зірку за 3 тисячоліття раніше, як виникла зірка Давида. Автори звернення також забули, що в християнстві біла лілія (саме вона стилізовано розміщена на гербі) символізує чистоту і цнотливість, тому вона традиційно зустрічається на зображеннях поруч з Богородицею та іншими непорочними святими. Саме християнство сприяло поширенню лілії в країнах Європи, її наявність була обов’язковою для середньовічних монастирських садів», – підкреслив Павло Сливка.

Заступник міського голови Леонід Бицюра зазначає, що у листі були наведені певні аргументи щодо зміни герба у відповідності до геральдичних вимог. Відтак, була створена спеціальна комісія, у яку входять історики, краєзнавці та представники геральдичних товариств України.

Експерти повинні розробити декілька ескізів нового герба Тернополя, повідомляють у міській раді. При цьому колористика залишиться такою ж, як і була.

За інф. сайту “Галас“