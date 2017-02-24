Міська рада виділила 400тис. грн на закупівлю спецзасобів для охорони тернопільського ставу

Сьогодні на сесії міської ради було виділено з бюджету 400тис. грн на закупівлю спецзасобів для охорони тернопільського ставу. Про це повідомляє депутат Віктор Гнсерук.

Аби вберегти фауну тернопільського ставу від браконьєрів, її мають охороняти працівники муніципальної поліції. І їхня робота буде ефективною, якщо вночі, коли недобросовісні рибалки найчастіше розставляють та витягують сітки, озеро патрулювати із прибором нічного бачення.

Тож Програмою розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки передбачено 400 тисяч гривень на придбання човна, прибору нічного бачення та іншої спецтехніки.