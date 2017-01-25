Міський голова Тернополя Сергій Надал обзавівся приватним фестивалем?

Фактично приватний музичний фестиваль «Файне місто», який протягом останніх кількох років проводиться на території Тернопільського аеропорту, бере під свій контроль Тернопільська міська рада.

Міський голова Сергій Надал підписав розпорядження про створення організаційного комітету з підготовки та проведення 20-23 липня 2017 року музичного фестивалю «Файне місто». При цьому мер сам себе призначив головою організаційного комітету, а свого заступника Леоніда Бицюру – заступником голови організаційного комітету. А щоб молодіжна громадськість не піднімала шум, Сергій Віталійович вписав у співзаступники керівника громадської організації «Фестиваль «Файне місто» Рустама Ергешова.

Перше засідання організаційного комітету має відбутися до 3 лютого, на якому повинні затвердити порядок заходів з підготовки і проведення фестивалю.

Зазначимо, що фестиваль представляє дійсно грандіозну музичну подію для Тернополя. Водночас, варто зазначити, що на всі фестивальні дні вхід платний, а підприємцям, щоб потрапити на територію фестивалю зі своїм товаром, потрібно заплатити чималу суму. При цьому, ні кошти від продажу білетів, ні оплата підприємцями за торгове місце в минулі роки не йшли до міського бюджету.

Додома, що на цей комерційний захід його організатори намагалися отримати кошти з Громадського бюджету м. Тернополя.

– З метою збільшення кількості туристів у Тернополі пропонуємо залучити ресурси громадського бюджету для промоції міста і музичного фестивалю «Файне місто» на всеукраїнському рівні – національні телеканали, радіостанції, білборди в обласних центрах. Таким чином ми покращимо туристичну привабливість Тернополя та збільшимо кількість туристів в нашому місті, – зазначав автор цієї ідеї Максим Черкашин (екс-радник Сергія Надала).

Обійтися міському бюджету фестиваль мав у кругленьку суму – 973 231 грн. На щастя, тернополяни тверезо оцінили потрібність для жителів міста цього проекту, та не підтримали його своїми голосами. Але тим не менше, коштів на ньому крутиться чимало, тому міська влада вирішила сидіти на його фінансових потоках, очоливши оргкомітет.