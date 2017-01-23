Молодик з Тернопільщини поплатився через власну обережність

Крадіжку чужого майна інкримінують правоохоронці 23-річному мешканцю райцентру Зборів. Молодик обікрав 20-річного знайомого, мешканця обласного центру.

Підозрюваний та жертва зустрілися в одному з нічних розважальних закладів міста. Разом випивали. Тернополянин, захмелівши, не надто переймався збереженням власного майна – відлучаючись, залишав портмоне та мобільний на столику. Тож зборівчанин вирішив скористатися ситуацією. Коли жертва в черговий раз відійшла, злодій заховав гаманець і мобілку собі в кишеню. Зловмисник через деякий час покинув заклад, а потерпілий лише згодом помітив пропажу. Про те, що обікрав знайомий, навіть не подумав, однак поліцейські довели протилежне.

Камери відеоспостереження зафіксували протиправний вчинок друга, тож він у скоєному зізнався. Вилучили правоохоронці вкрадені 250 доларів, телефон підозрюваний вже встиг здати в ломбард.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Зборівчанина перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.