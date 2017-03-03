Молодик з Тернопільщини “спокусився” на планшет свого друга

Крадіжку чужого майна інкримінують кременецькі правоохоронці 20-річному мешканцю Волинської області. Молодик обікрав свого знайомого.

Підозрюваний та жертва навчалися в райцентрі Кременець, разом проживали в одному гуртожитку. Зловмисник не раз бував в кімнаті друга, разом на планшеті дивилися фільми. Саме на цей ґаджет і спокусився злодійкуватий товариш. Якогось дня обравши момент, коли студент вийшов з кімнати, він непомітно зайшов до помешкання та викрав планшет. Крадене поніс до ломбарду, а гроші став витрачати на власні потреби.

Про те, що його обікрав товариш, потерпілий навіть не подумав, однак поліцейські довели протилежне. Правоохоронці встановили особу крадія. Корисливість, яка переважила дружбу, завершилася кримінальною відповідальністю.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Хлопчина постане перед судом