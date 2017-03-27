Новини Тернополя 

Ми готові віддати тернопільський аеропорт за 1 грн. оренди, – Степан Барна

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 Інвестпроект “Тернопільський аеропорт” має стати одним з головних на наступному інвестиційному форумі в Тернополі, який заплановано провести наприкінці травня.
– Ми готові віддати тернопільський аеропорт за 1 грн. оренди, лише б запустити авіасполучення. Окрім того, можемо запропонувати інвестору вільні території, які виділили окремою ділянкою, для будівництва логістичного центру. Даний проект будемо презентувати на інвестиційному форумі, який відбудеться в Тернополі 25 травня,– повідомив голова Тернопільської ОДА Степан Барна, пише газета “Номер один”.
Влада відкрита до співпраці й готова розглянути пропозиції як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів.
– Ми постійно працюємо в даному напрямку та переконуємо зацікавлених сторін прийти працювати в
Тернопіль. 24-25 березня Тернопіль з робочим візитом має відвідати директор аеропорту “Ясьонка” (Жешов), з яким я познайомився в Польщі під час економічного форуму. Нещодавно мав розмову з гендиректором “Мотор-Січі” В’ячеславом Богуслаєвим, який пообіцяв запланувати поїздку до Тернополя в квітні. З ними говоритимемо про наш аеропорт і перспективи відновлення авіарейсів, – зауважив Степан Степанович та додав,– усім операторам, які працюють в Україні і які могли б потенційно зайти в Україну і в Тернопіль зокре-ма (“TurkishAirlines”, “Wizzair”, “Ryanair” тощо), направили пропозиції інвестиційної співпраці в рамках проекту “Тернопільський аеропорт”.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року аеропорт “Тернопіль” отримав сертифікат служби авіаційної
безпеки, який засвідчив його придатність для прийому повітряних суден. З тих пір у Тернополі сідали лише два борти – Глави держави та Прем’єр-міністра…

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