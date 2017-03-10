Михайло Головко під час пристрасної промови закликав тернополян озброїтися «Кобзарем»

У ці дні уся Україна вшановувала пам’ять Тараса Шевченка. З нагоди 203-ї річниці від дня народження поета тернополяни зібралися біля пам’ятника Шевченку, щоб згадати актуальні слова пророка, пороздумувати над минулим та сучасним, покласти квіти до ніг Козбаря.

З промовами виступили представники духовенства та політики. Народний депутат Михайло Головко провів паралелі між пророчими словами Тараса, які і сьогодні мають неабияке значення.

– Мені прикро, що сьогодні, хоча пройшло два століття, пророк все передбачав. Просто його ніхто не читає. Що в школах його гідно викладають, в університетах? Сьогодні післямайданівська влада викидає історію України з вищих навчальних закладів як обов’язковий предмет. Тому потрібно називати речі своїми іменами. І якраз його (Тараса Шевченка – прим. авт.) і пекло, те, що він все це бачив наперед. Він у своїх віршах це писав. Згадаймо його «Розриту могилу»: «степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі». А хіба не так сьогодні, що єрусалимські козачки далі знущаються над Україною, правлять тут і знищують цей народ? А люди виїжджають по світах, по закордонах, думаючи, як прокормити рідних і близьких. Масово покидають Україну, бо нема перспективи при такому керівництву. Народ в жебраків перетворили, зарплати, кажуть, підняли, а заодно і тарифи підняли до неможливого. Ми сьогодні стали найбіднішою нацією в Європі, маючи найбагатшу державу. О це біда. Що немає національної еліти, влади, яка би читала Шевченка, якій би пеки його слова. Бо кожен українець, який прочитав Шевченка, байдужим не може бути. Наша біда, що ми не читали Шевченка, коли 25 травня йшли на вибори, що голосували не по серцю, не по совісті і не по розуму, а за яскраву обгортку.

Нардеп зазначив, що слова Шевченка сьогодні є могутньою зброєю. І з надією зауважив, що допоки є українець, є українська мова, жага до перемоги та «Кобзар», який читають, доти буде і Україна.