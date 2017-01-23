Михайло Корда отримав звання заслуженого діяча науки і техніки України!

Згідно з Указом Президента України №10/2017 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України», за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю звання «заслужений діяч науки і техніки України» присвоєну ректору Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професору Михайлу Корді.

Вітаємо Михайла Михайловича зі значним досягненням і бажаємо подальших успіхів.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.