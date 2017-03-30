На «Дружбі» в рамках двомісячника благоустрою провели толоку

На мікрорайоні «Дружба», на вулиці Львівська № 12, в рамках двомісячника благоустрою провели толоку. Захід ініціював депутат Тернопільської міської ради Павло Бич.

«Під час толоки ми прибрали кущі, обрізали гіляки, позбирали сміття. Толоку провели біля тротуару, який на прохання людей зробили минулого року спільно з виконавчим комітетом міської ради. Після завершення робіт тут залишилися кущі, які пізніше були зрізані, але ніхто не прибрав територію», – каже депутат міськради від фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Павло Бич. – «Тут в’їзд зі сторони Львова. Відповідно люди, які приїжджали до Тернополя цією дорогою, бачили купи сміття».

Толоку депутат провів спільно з мешканцями вулиці Львівська та активістами молодіжного крила партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». До ініціативи Павла Бича долучилися також «Спілка української молоді», університетська рада студентів ТНЕУ та міське управлінням парків.

«До цього часу тут не прибирали, бо не знали чия власність і хто відповідає за належне прибирання цієї території. Найближчого місяця будемо проводити збори мешканців та представників земельного управління, щоб з’ясувати це питання», – зазначає Павло Бич.

Додамо, що це не перша толока, яка відбулась за ініціативи Павла Бича. Минулоріч провели прибирання сміття у Загребеллі та парку Здоров’я. Такі акції депутат планує організувати і надалі.

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