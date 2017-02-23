На презентацію у Тернопіль приїде відомий перекладач Мірек Боднар

Вперше українською мовою у Тернополі презентують найповніший поетичний доробок «Американська молитва» легендарного поета та фронтмена гурту «The Doors», автора багатьох хітів Джима Моріссона.

Подія відбудеться 24 лютого у Кнайпі 1540. Початок о 19.00 год.

На презентацію приїде перекладач книжки Мірек Боднар та директорка видавництва франківського видавництва «П’яний корабель» Христина Михайлюк, де й побачило світ легендарне видання.

На відвідувачів чекатиме читання перекладів українською, цікава музична програма та фоновий перегляд фільму «The Doors».

Нагадаємо, що презентація «Американську молитву» легендарного Джима Моррісона відбувається у рамках спільного проекту Мистецького фестивалю «Ї» та Кнайпи 1540 «Їдка суміш».