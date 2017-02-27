На сесію тернопільської облради планують запросити мера міста Львова Андрія Садового

Сьогодні, 27 лютого, відбулася нарада голови обласної ради Віктора Овчарука із уповноваженими представниками фракцій обласної ради. Обговорювалися питання скликання п’ятої сесії. Більшістю голосів вирішено скликати сесію 3 березня. У порядку денному – понад 60 питань.

Як стало відомо, серед найважливіших питань, які розгляне депутатський корпус, будуть такі:

Звернення до лідерів парламентських патріотичних сил «Єдність заради перемоги»;

звернення Андрія Садового щодо дозволу на прийняття твердих побутових відходів з м.Львів сміттєзвалищами Тернопільської області;

проголошення 2017 року в Тернопільській області Роком Патріарха Йосифа Сліпого.

Попередньо відомо, що на сесію Облради планують запросити мера міста Львова Андрія Садового.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Тернопільська обласна адміністрація відмовила у прийнятті львівського сміття.