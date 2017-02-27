Новини Тернополя 

На сесію тернопільської облради планують запросити мера міста Львова Андрія Садового

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Сьогодні, 27 лютого, відбулася нарада голови обласної ради Віктора Овчарука із уповноваженими представниками фракцій обласної ради. Обговорювалися питання скликання п’ятої сесії. Більшістю голосів вирішено скликати сесію 3 березня. У порядку денному – понад 60 питань.

Як стало відомо, серед найважливіших питань, які розгляне депутатський корпус, будуть такі:

  • Звернення до лідерів парламентських патріотичних сил «Єдність заради перемоги»;
  • звернення Андрія Садового щодо дозволу на прийняття твердих побутових відходів з м.Львів сміттєзвалищами Тернопільської області;
  • проголошення 2017 року в Тернопільській області Роком Патріарха Йосифа Сліпого.

Попередньо відомо, що на сесію Облради планують запросити мера міста Львова Андрія Садового.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Тернопільська обласна адміністрація відмовила у прийнятті львівського сміття.

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