Новини Тернополя 

На Тернопільщині 14-річний хлопець отруївся горілкою

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Горілка до лікарні довела 14-річного підлітка з Підволочищини. Так хлопець відмічав повноліття товариша.

Потерпілого медики госпіталізували із гострим алкогольним отруєнням. Про неповнолітнього пацієнта негайно повідомили районних правоохоронців.

Як згодом зізнався хлопець, на двох із товаришем вони випили пляшку горілки. Організм старшого виявився стійкішим до дії алкоголю, молодшому ж стало погано.

Щодо 18-річного парубка складено адміністративний протокол за статтею 180 КУпАП – доведення неповнолітнього до стану сп’яніння. А матір 14-річного випиваки притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).

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