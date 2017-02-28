На Тернопільщині 16-річний юнак жорстоко вбив іншого хлопця та втік

Помер на місці дорожньо-транспортної пригоди хлопець, 1998 року народження. Його переїхав водій автомобіля і з місця пригоди втік.

За словами працівників слідчо-оперативної групи, яка виїжджала на місце події, аварія трапилася 25 лютого близько 23:30 на дорозі поблизу села Сировари Зборівського району. Потерпілий лежав на проїжджій частині дороги. Траса на даному відрізку не освітлена і на момент приїзду експертів була вкрита льодяною кіркою.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці вийшли на слід втікача. Ним виявився шістнадцятирічний студент одного з тернопільських професійно-технічних училищ. Під час огляду автомобіля “ВАЗ-21043” правоохоронці виявили сліди стертого бруду на лівому боці днища авто, а також мікроволокна, схожі на людське волосся.

Неповнолітній у скоєному зізнався. Він, згідно результатів медичного огляду, на момент ДТП був тверезий, але медики відібрали взірці крові для токсикологічного дослідження на вміст спиртів. Хлопець розповів, що періодично користується автомобілем батька, хоча водійських прав ще немає.

25 лютого він на даному авто віз двох дівчат. За метрів 20 помітив на дорозі темний предмет, а коли під’їхав ближче, то зрозумів, що це людина. Аби уникнути наїзду, він застосував екстрене гальмування, але авто занесло на зустрічну смугу і як результат – він переїхав лежачу людину. З місця пригоди втік, бо, як пояснив, злякався самосуду місцевих мешканців.

Окрім цього слідчі з’ясовують, чому потерпілий вночі лежав на проїжджій частині дороги.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Триває слідство, правоохоронці опитують свідків даної пригоди та розшукують інших очевидців наїзду.