На Тернопільщині автомобіль збив 57-річну жінку

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Заліщиках 24 лютого. Повідомлення про аварію надійшло на лінію “102” від місцевого жителя близько 9:00.

За попередніми даними, водій автомобіля “ВАЗ 2106”, рухаючись вулицею Маковея, збив пішохода. Потерпіла – мешканка райцентру, 1960 року народження. Вона переходила вулицю у недозволеному місці.

В результаті зіткнення її із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійною раною голови госпіталізували до лікарні.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.