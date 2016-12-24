Новини Тернополя 

На Тернопільщині через необачність загинув молодик

Maryana Прокоментуй!

Необачність та шкідливі звички стали фатальними для 24-річного жителя Борщівщини.

Молодик проживав сам, частенько любив заглянути до пляшки. Того фатального вечора він випалив свою останню цигарку і заснув. Недопалок впав на ліжко й спричинив задимлення. Продукти горіння, а саме чадний газ, стали причини удушення чоловіка.

Вранці, тіло загиблого вияви його сусід, якого занепокоїла відсутність парубка на подвір’ї.

Інформацію про дану подію правоохоронці внесли в журнал єдиного обліку.

Аналогічний випадок стався і на Лановеччині. Там через куріння в ліжку загинув 63-річний чоловік.

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