Новини Тернополя 

На Тернопільщині через пічку ледь не згорів будинок

Maryana Прокоментуй!

18 березня о 10:13 виникла пожежа житлового будинку у селі Старий Тараж Кременецького району. Вогнем знищено перекриття та покриття будинку на площі 60 м.кв., 3 віконні рами, речі домашнього вжитку.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Загорання ліквідовано черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Врятовано 1 будівлю.

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