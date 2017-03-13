На Тернопільщині через п’яного трапилася аварія

В результаті зіткнення двох автомобілів загинув один з водіїв. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 березня близько другої двадцять. В селі Малий Ходачків Тернопільського району зіткнулися «ВАЗ 2105» та “Volkswagen Caddy”.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. При попередньому огляді ділянки ДТП стало відомо, що кермувальник вітчизняного авто, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в іномарку “Volkswagen Caddy”.

В результаті удару сорокашестирічний водій “Лади” – житель села Жеребки Підволочиського району, від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги. Попередні аналізи іншого кермувальника показали, що він тверезий, але чоловік здав взірці крові для подальшого проведення судово-медичної (токсикологічної) експертизи.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Триває слідство.