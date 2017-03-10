На Тернопільщині чоловік обікрав аграрне підприємство

Про крадіжку сільськогосподарського реманенту повідомив правоохоронців Заліщицького відділення поліції директор одного з аграрних підприємств. Чоловік заявив, що із території току щезли борони. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Гожія, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, вони встановили особу злодія. Обходячи двори та спілкуючись з мешканцями сусідніх сіл, працівники поліції на подвір’ї одного з господарників знайшли вкрадене обладнання. Його, як повідомив власник, він придбав у сусіда за дві тисячі гривень.

Сам продавець у скоєному зізнався. Шістдесятичотирьохлітній чоловік розповів, що потрапив під скорочення у зв’язку з реорганізацією підприємства. В останній робочий день вирішив компенсувати “моральну” шкоду, викравши борони.

Чоловікові інкримінують статтю 185 частина 1 ККУ – таємне викрадення чужого майна.