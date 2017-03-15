На Тернопільщині чоловік викрав мобільний телефон у знайомих

Крадіжку мобільного інкримінують працівники Лановецького відділення поліції мешканцю села Юськівці. Чоловік викрав ґаджет у знайомого .

До потерпілого злодій завітав у гостину. У компанії цілий вечір розпивали алкоголь, а йдучи додому непомітно прихопив телефон вже добряче захмелілого друга.

Сподівався, що потерпілий не згадає, де подів мобільний, однак уникнути відповідальності за скоєне не вдалося

Працівники поліції встановили особу злодія. Вкрадене потерпілому повернути вже не вдалося, його злодій здав в ломбард, а гроші витратив на власні потреби, однак тепер доведеться відповідати за скоєне.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 185 ККУ – крадіжка.