На Тернопільщині чиновники нажилися на дітях

Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені у великих розмірах).

Розслідуванням встановлено, що службові особи одного з товариств розтратили бюджетні кошти, виділені у жовтні 2016 року на реконструкцію адмінбудівлі під дитячий садок у Козівському районі Тернопільської області.

Відповідно до договорів, укладених з товариством, ремонтні роботи щодо реконструкції мали б закінчитись до кінця минулого року, однак на даний час роботи не виконані в повному обсязі, дитячий садочок в експлуатацію не введений. Збитки, завдані незаконними діями службовців становлять понад 350 000 грн. Злочин викрито спільно з працівниками Служби безпеки України. Досудове розслідування триває.