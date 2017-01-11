Новини Тернополя 

На Тернопільщині дівчина вкрала у парубка навіть спортивний костюм

Maryana Прокоментуй!

На Святвечір 21-річний чортківчанин залишився без грошей, мобільного телефону та спортивного костюма. Поліцейські з’ясували, що його обікрала до нитки 25-річна раніше судима за майнові злочини жителька Чортківського району.

Молоді люди познайомилися того ж дня. Жінка запропонувала продовжити спілкування у готельному номері, на що, собі на нещастя, парубок погодився. В кімнаті готелю він задрімав, а коли прокинувся не знайшов ні супутниці, ні своїх речей.

Крадійку чортківські поліцейські розшукали. З’ясувалося, що подібний злочин вона скоїла не вперше. Викрадений у потерпілого спортивний костюм вона повернула, поцуплені 200 гривень встигла потратити, а телефон продати. Правоохоронці встановили покупця молільника й вилучили у нього чужий засіб зв’язку.

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