На Тернопільщині діє монастир на честь святого, який зцілював воїнів УПА

8 січня 2017 року, у другий день Різдвяних свят, коли Свята Православна Церква вшановує Собор Пресвятої Богородиці, преосвященнійший Нестор, єпископ Тернопільський і Бучацький, відвідав із архіпастирським візитом Свято-Амфілохіївський монастир у с. Мала Іловиця Шумського району.

Преподобний Амфілохій є уродженцем Малої Іловиці. Останні роки свого благочестивого з емного життя провів у рідному селі, зціляючи не лише простих людей, а й воїнів УПА. Протягом усього життя святий мав намір збудувати храм у своєму селі, але радянська влада всіляко цьому перешкоджала. Не зважаючи на перепони, преподобний завжди говорив: “Мене не буде, а церква – буде”. Більш ніж через 40 років з дня кончини преподобного (1 січня 1971 року), його заповіт було виконано. На місці, де заповідав преподобний Амфілохій, у листопаді 2013-го було освячено храм на його честь.

У храмі преподобного Амфілохія Почаївського архієпископ Нестор звершив Божественну літургію. Владиці співслужили будівничий храму прот. Андрій Любунь і клірик Свято-Преображенського собору м. Кременця прот. Димитрій Каленюк.

Архієпископ Нестор звернувся до парафіян зі словами повчання:

“Традиційно у другий день Різдва ми збираємося на цьому святому місці, щоб вшанувати Владичицю нашу Богородицю і преподобного Амфілохія, отця Йосифа, як багато його ще тут пам’ятає. Тиждень тому, 1 січня, минула ще одна річниця з дня його упокоєння. Коли ми згадуємо про святих, то передусім згадуємо дні їхньої смерті, бо це день, коли вони народилися для нового життя, життя вічного, коли вони відійшли від усяких спокус і скорбот земного світу і перейшли до вічного життя, в якому перебувають з Господом і де продовжують молитися за всіх нас.

Молячись до Богородиці та звертаючись у молитвах до преподобного Амфілохія, ми пам’ятаємо про ту велику Божу любов до людей, завдяки якій він посилає нам святих, беручи приклад яких ми теж можемо прийти до спасіння і Царства Небесного. Багато хто думає, що святість – це щось недоступне, що святі – особливі люди, покликані до цього від самого народження, що звичайна людина не може досягнути святості. Але на прикладі нашого земляка преподобного отця Амфілохія ми бачимо, що кожен, хто щиро любить Бога, хто готовий перебороти всяке зло й спокуси, теж може досягнути святості і вічного життя. Головне, у чому ми маємо брати з них приклад, – це любов до Бога, любов до ближніх. Ми повинні мати любов не на словах, а втілювати її в життя: нести нашим ближнім добро, чинити добрі діла і завжди дякувати Богові за всі благодіяння, які він нам посилає.

Сьогодні ми прославляємо новонародженого Христа Спасителя, вшановуємо Пресвяту Богородицю і преподобного отця Амфілохія. Нехай за його заступництвом і за покровом Пресвятої Богородиці Всемилосердний Господь дарує нам своє благословення і благодаті, веде нас дорогою до святості, спасіння і вічного життя. Нехай благословення Господнє завжди перебуває з усіма нами. Христос народився! Славімо Його!”

По завершенні Богослужіння владика привітав усіх із Різдвяними святами і з благословення Святійшого Патріарха всієї Руси-України Філарета вручив нагороди найактивнішим парафіянам. Медалями “За жертовність і любов до України” нагороджено Юлію Степанівну Савчук, Ольгу Іванівну Скакальську, Віктора Ростиславовича Черчика і Марію Іванівну Вітушинську.