На Тернопільщині горіло півсотні квадратних метрів будівлі (фотофакт)

25 січня о 08:45 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у селі Синява Збаразького району.

На місце події направили черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-х чоловік. По прибуттю на місце, було проведено розвідку та встановлено, що площа горіння орієнтовно 50 м. кв.

Завдяки організованим та професійним діям фахівців Служби порятунку уже о 09:06 вогонь зупинили, а о 09:54 повністю ліквідували.

Вогонь знищив: шиферне покриття господарської будівлі площею 10 м.кв. та дерев’яне перекриття цієї ж будівлі.