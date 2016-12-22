На Тернопільщині громада не дає екологам перетнути межу

Кому належать десять зрубаних дубів, вирішують на Бучаччині. Із скаргою про те, що працівники Золотопотіцького лісництва незаконно вирубали десять порід дуба до місцевого відділення поліції звернувся сільський голова Баришської сільради. Діаметр дерев від 45 до 75 сантиметрів довжиною по три метра.

За словами слідчого Володимира Дудина, дане лісництво межує з лісом, яке знаходиться на території Бариської сільської ради. Лісничі мали усі необхідні документи та дозволи на вирубку дерев. Проте сільський голова стверджує, що робітники перетнули межу і знищили їхні насадження.

Крапку у даній суперечці повинні поставити екологи. Вони перевіряють територію та визначають, кому ж все-таки належать дуби.

Поки відповідей немає, дерева вилучені та здані на тимчасове зберігання в Золотопотіцьке лісництво. Триває перевірка.