На Тернопільщині громада відсудила ткацький цех та бомбосховище

Відповідно до рішень місцевого суду, постановлених за позовами прокурора Тернопільського району, у комунальну власність територіальної громади селища Великі Бірки передано нерухоме майно вартістю 73 тис. гривень загальною площею 200,9 кв.м.

Рішення виконані в повному обсязі, право комунальної власності територіальної громади на нежитлові приміщення (бомбосховище, ткацький цех) зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.