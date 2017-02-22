Новини Тернополя 

На Тернопільщині громада відсудила ткацький цех та бомбосховище

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Відповідно до рішень місцевого суду, постановлених за позовами прокурора Тернопільського району, у комунальну власність територіальної громади селища Великі Бірки передано нерухоме майно вартістю 73 тис. гривень загальною площею 200,9 кв.м.

Рішення виконані в повному обсязі, право комунальної власності територіальної громади на нежитлові приміщення (бомбосховище, ткацький цех) зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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