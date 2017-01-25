На Тернопільщині хотіли провернути аферу з дитячим санаторієм

Кременецька місцева прокуратура забезпечила виконання рішення суду, постановленого за позовом прокурора, про передачу до комунальної власності цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого закладу «Гайдарівець» у с. Кутянка Шумського району.

Нагадаємо, упродовж 2014-2016 років прокуратура відстояла інтереси територіальної громади у судах всіх інстанцій, у тому числі вищих спеціалізованих. До комунальної власності передано 3 адміністративні цегляні будівлі, 7 літніх цегляних будинків, 12 літніх дерев’яних будинків та інші господарські приміщення загальною площею понад 2тис. м кв., залишкова балансова вартість яких становить понад 140 тис.грн. У користуванні установи перебувають землі лісового фонду рекреаційного призначення, площею 4,3 га.

Державним реєстратором зареєстровано право на цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого закладу «Гайдарівець» за Шумською районною радою.