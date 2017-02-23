На Тернопільщині колишній “зек” навідався до товариша з недобрими намірами

Випив – пограбував – кримінал. Саме так можна охарактеризувати пригоди мешканця Чортківського району. Чоловік нахабно пограбував жителя райцентру.

Скоєнню злочину передувала гулянка Трійко друзів випивали, а тоді в одного з них, раніше судимого мешканця села Нагірянка, виникла ідея навідатися в гості до давнього знайомого, з яким в минулому відбував покарання в місцях позбавлення волі. Однак не з добрими намірами, а щоб привласнити щось чуже. Один з товаришів йти відмовився, тож у гостину подалися двоє.

Прийшовши до помешкання потерпілого, зловмисник не став чекати допоки йому відчинять, а сам підважив замок та відчинив двері. Нахаби зайшли до хати та стали на кухні шукати випивку і їжу. До кімнати зайшов здивований господар і став виганяти непроханих гостей. Один з них швидко покинув помешкання, інший геть знахабнів і штовхнувши господаря, схопив з полиці сумку дружини та втік. Збитки потерпілі оцінили у дві тисяч гривень.

Грабіжника поліцейські розшукали та затримали в порядку статті 208 КПК України. За грабіж поєднаний з проникненням у житло відкрито кримінальне провадження. Зловмисник вкотре постане перед судом.