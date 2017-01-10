Новини Тернополя 

На Тернопільщині ліцей “провернув” оборудку з землею

Maryana Прокоментуй!

Чортківською місцевою прокуратурою встановлено, що Хоростківським професійним сільськогосподарським ліцеєм, у постійному користуванні якого перебуває 219 га ріллі, укладено угоду із приватним сільськогосподарським фермерським господарством про відшкодування коштів за фактичне землекористування.

Оскільки договір укладено всупереч вимог законодавства прокуратурою, з метою захисту прав навчальної установи, пред’явлено позов про визнання угоди нечинною та повернення земельної ділянки вартістю понад 4 млн. грн. професійно-технічному навчальному закладу.

Рішенням господарського суду Тернопільської області позов прокуратури задоволено в повному обсязі.

Можливо Вам сподобається:

До місцевих бюджетів Тернопілля надійшло майже 430 млн грн

Redaktor Вимкнено

Чому в 30-градусний мороз не працюють котельні – пояснює «Тернопільобленерго»

Redaktor Вимкнено

Звідки на Старому тернопільському ринку людські черепи? (відео)

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *