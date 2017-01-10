На Тернопільщині ліцей “провернув” оборудку з землею

Чортківською місцевою прокуратурою встановлено, що Хоростківським професійним сільськогосподарським ліцеєм, у постійному користуванні якого перебуває 219 га ріллі, укладено угоду із приватним сільськогосподарським фермерським господарством про відшкодування коштів за фактичне землекористування.

Оскільки договір укладено всупереч вимог законодавства прокуратурою, з метою захисту прав навчальної установи, пред’явлено позов про визнання угоди нечинною та повернення земельної ділянки вартістю понад 4 млн. грн. професійно-технічному навчальному закладу.

Рішенням господарського суду Тернопільської області позов прокуратури задоволено в повному обсязі.