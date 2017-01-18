Неприємність трапилася в урочищі Зарва, куди потерпілий з компанією мисливців відправилися на полювання. Чоловік вистежив звірину, і став переслідувати здобич.

Однак перечепився та покотився в яр. Під час падіння рушниця вистрелила, пробивши руку наскрізь. Поранений зумів зателефонувати одному з товаришів та попрохав підібрати його на дорозі. Сам вибрався з яру на шлях та сів в авто. Вже в транспорті помітив, що кровить ще й живіт. Дробини пробили черевну порожнину.

Потерпілого з діагнозом нacкpiзне пopaнeння пpaвoї киcтi pyки, пpoникaюче пopaнeння чepeвнoї пopoжнини з пoшкoджeнням внyтpiшнiх opгaнiв було госпіталізовано y peaнiмaцiйнe вiддiлeння райлікарні. Пацієнта прооперували. Наразі його стан стабільний.