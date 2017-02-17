На Тернопільщині обіцяють відремонтувати дорогу, яка “наробила чимало шуму” у соцмережах

Днями у соцмережах водії обговорювали фото дороги М-19, а саме ділянку близько 20 кілометрів від Тернополя у напрямку Чорткова.

На фото видно, що дорожнє покриття пошкоджене. В чому причина такого швидкого руйнування дороги? Адже ще восени згаданою ділянкою можна було проїхати не зменшуючи звичну швидкість автотранспорту.

Як інформують у Службі автомобільних доріг в Тернопільській обалсті, дороги Тернопільщини будувались ще у 70-их роках і не були розраховані на такий машинопотік, який є сьогодні. До того ж, великотонажні автомобілі часто перевантажують, а це вкрай негативно відображається на самій дорозі. Часті перепади температури з «+» на «-» тільки пришвидшують руйнацію проїжджої частини. В результаті сукупних факторів дорожнє покриття втрачає свою несучу здатність, утворюються ями, вибоїни, напливи та інші руйнації. В холодну пору, як зараз, дорожники ліквідовують пошкодження холодними асфальтобетонними сумішами. Однак такий ремонт є тимчасовим.

З настанням стабільних сприятливих для ремонту погодних показників (середньодобова температура повітря не повинна бути нижчою 5 градусів з позначкою «+») дорожники приступлять до ліквідації ям за допомогою гарячого асфальтобетону. Там, де ямковий ремонт не зарадить, дорожнє покриття буде повністю замінено.