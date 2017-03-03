На Тернопільщині обшукали чотири села

Підроблення марок акцизного збору викрили першого березня працівники Управління захисту економіки в Тернопільській області.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 199 ККУ – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

Відповідно до рішення суду правоохоронці провели санкціоновані обшуки в селах Бишки, Конюхи, Дибще Козівського району та селі Шибалин Бережанського району. Факт виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору підтвердився.

У ході проведення слідчо-оперативних дій працівники УЗЕ виявили та вилучили 150 літрів спирту, 100 пляшок готової алкогольної продукції торгових марок «Пшенична», 200 марок акцизного збору з явними ознаками підробки та 500 корків.

Вирішується питання про направлення вилученої алкогольної продукції й марок акцизного збору на дослідження в Тернопільський Науково-дослідний експертно-криміналстичний центр.

Розслідування кримінального провадження проводить слідче управління ГУНП, а оперативний супровід здійснює УЗЕ в Тернопільській області.