На Тернопільщині оштрафували на чималу суму комбінат

Теребовлянською місцевою прокуратурою пред‘явлено до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції в Тернопільській області до КП «Коропецький комбінат комунальних підприємств» про стягнення збитків, заподіяних внаслідок самовільного водокористування в сумі 174 461грн.

Рішенням господарського суду Тернопільської області позов повністю задоволено. Завдяки прокуратурі бюджет поповниться на суму майже 175 тисяч грн.