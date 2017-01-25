Новини Тернополя 

На Тернопільщині оштрафували на чималу суму комбінат

Maryana Прокоментуй!

Теребовлянською місцевою прокуратурою пред‘явлено до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції в Тернопільській області до КП «Коропецький комбінат комунальних підприємств» про стягнення збитків, заподіяних внаслідок самовільного водокористування в сумі 174 461грн.

Рішенням господарського суду Тернопільської області позов повністю задоволено. Завдяки прокуратурі бюджет поповниться на суму майже 175 тисяч грн.

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