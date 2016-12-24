Новини Тернополя 

На Тернопільщині отруїлися чадним газом семеро дітей

Maryana Прокоментуй!

У холодну пору року, з початком опалювального сезону, зростає кількість випадків отруєння чадним газом. Черговий випадок стався 20 грудня.

Цього дня о 20:40 надійшло повідомлення про те, що у місті Шумськ у приватному житловому будинку 8 мешканців отруїлися чадним газом, серед них — 7 дітей та 1 доросла особа. Потерпілі шпиталізовані до місцевої районної клінічної лікарні. Наразі загрози їхньому життю немає. Ймовірна причина події — несправність пічного опалення.

У ДСНС України у Тернопільській області застерігає: громадяни, будьте уважні при користуванні пічним опаленням та газовими приладами, бережіть своє життя та життя ваших рідних!

Чадний газ (CO) – дуже небезпечний, оскільки він безбарвний і без запаху.

Можливо Вам сподобається:

У Тернополі через чорний позашляховик одна вулиця залишилась без електрики

Redaktor Вимкнено

“Перемир’я” коштуватимуть нам ще сотень схоплених, покалічених та убитих, – Леся Оробець

Redaktor Вимкнено

Продавцям стихійної торгівлі запропонували торгувати на ярмарку

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *