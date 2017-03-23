На Тернопільщині під колеса авто потрапила неповнолітня

В травматологічне відділення Підволочиської лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, закритою травмою грудної клітки та закритим переломом лівої ключиці потрапила шістнадцятирічна жителька Хмельниччини. Травми дівчина отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 21 березня.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілу близько 16:20 збив автомобіль марки “Renault Scenic”. За попередньою інформацією, водій авто рухався вулицею Д. Галицького в селищі Підволочиськ, коли на проїжджу частину вийшла дівчина. Вона почала переходити дорогу за межами пішохідного переходу і як результат – потрапила під колеса іномарки.