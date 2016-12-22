На Тернопільщині під колеса авто потрапили чоловік та жінка

З травмами та забоями до Підгаєцької центральної лікарні потрапили двоє жителів села Сільце. Чоловік – 1943 року народження та жінка – 1958-го травмувалися у дорожньо-транспортній пригоді. Аварія трапилася 20 грудня близько 17:00.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За словами начальника Підгаєцького відділення поліції Юрія Куньки, збив людей їхній односельчанин. Він, керуючи автомобілем «Subaru Forester», їхав у бік Монастириська. Потерпілі йшли в тому ж напрямку узбіччям проїжджої частини, оскільки тротуару для пішоходів у селі немає.

Водій стверджує, що його засліпили фари зустрічної вантажівки і він не помітив людей. Жінку, яка знаходилася ближче до дороги, іномарка зачепила капотом.

Її з черепно-мозковою травмою, внутрішньо-черевним крововиливом, забоєм органів черевної порожнини та з травматичним шоком доправили до лікарні. Проте ушкодження потерпілої виявилися несумісними із життя. Жінка померла.