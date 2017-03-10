Новини Тернополя 

На Тернопільщині підприємець самовільно зайняв 80 гектарів землі

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Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позовну заяву Кременецької місцевої прокуратури в інтересах держави та зобов‘язано фізичну особу-підприємця звільнити незаконно зайняті земельні ділянки площею 80 га, вартістю понад 2 млн. грн

Встановлено, що підприємець незаконно отримав у користування земельні ділянки державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище».

На вимогу прокуратури суд відновив порушене право освітян, земля площею 80 га вартістю понад 2 млн.грн використовуватиметься за цільовим призначенням.

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