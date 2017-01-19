Новини Тернополя 

На Тернопільщині поліцейські спіймали “страшного злодія”, який вкрав чотири дерева

Maryana Прокоментуй!

Кременецькі поліцейські довели причетність 43-річного жителя села Гаї до незаконної порубки лісу ( ст. 246 ККУ).

Правоохоронці з’ясували, що чоловік разом із сином без відповідних на це документів зрізав чотири берези в урочищі «Олексюки», що на території Гаївської сільської ради.

Дерева браконьєр лісу на місці порізав на колоди й на підводі вивіз у село, де продав за тисячу гривень.

Деревину поліцейські вилучили. Розмір матеріальних збитків встановлюється.

Можливо Вам сподобається:

Що чекає на бійців АТО вдома на Тернопільщині?

Redaktor Вимкнено

«Палац кіно» планує заробити на школярах 400 тис. грн.

Redaktor Вимкнено

Що продає “Лісовичок” біля автодороги в с.Шманьківчики (фото)

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *