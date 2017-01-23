На Тернопільщині посеред ночі обдурили пенсіонерку

Реквізити банківської картки 65-річна тернополянка продиктувала невідомому, який назвався працівником служби безпеки банку. Жінку не насторожило навіть те, що дзвінок начебто з банківської установи пролунав трохи за північ.

Довірливість та необачність обійшлася пенсіонерці у майже двадцять тисяч гривень.

Про подібний вид шахрайства потерпіла чула, бо ж застерігають про такі схеми чи не з усіх засобів масової інформації, розповідають священики у церквах, дільничні під час по квартирних та по дворових обходів. Біда в тому, що кожен упевнений, що з ним таке не трапиться.

Ще раз нагадуємо, працівники банку ніколи не телефонуватимуть до вас перші. Якщо ж маєте сумніви, щодо безпеки своїх коштів, подзвоніть самі у банк й уточніть чи не відбувається будь-яких операцій по вашому рахунку.