Новини Тернополя 

На Тернопільщині прокуратура хоче відсудити 26 гектарів землі

Maryana Прокоментуй!

Теребовлянською місцевою прокуратурою пред‘явлено позов до Теребовлянського районного суду Тернопільської області з вимогою повернути державі понад 26 га землі вартістю майже 800 тис грн.

Встановлено, що у 2014 році між головним управлінням Державного земельного агенства у Тернопільській області та головою фермерського господарства був укладений незаконний договір оренди землі площею понад 26 га вартістю 782 335 грн.

Оскільки при визначенні орендної плати за угодою не проводилась повна нормативно-грошова оцінка вказаної земельної ділянки, прокуратура вимагає розірвати договір оренди і повернути у володіння та користування держави 26 га землі за межами населеного пункту на території Золотниківської сільської ради Теребовлянського району.

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