На Тернопільщині “процвітає” новий вид шахрайства “під соусом” ЄС

Із заявою про шахрайство 19 березня звернулась 83-річна мешканка Зборівського району. Жінка розповіла, що стала жертвою зловмисників.

За словами начальна Зборівського відділення поліції Миколи Петрика, напередодні події у село Загір’я приїхало двоє молодиків. Чоловіки представлялись соціальними представниками та спілкувались з місцевими мешканцями.

Чоловіки завітали і до старенької. Молодики розповіли, що Україна вступила в Європейський Союз та необхідно обмінювати кошти на євро. Пенсіонерка повірила і віддала зловмисникам всі свої заощадження, а це 1500 американських доларів та 9000 гривень.

Чоловіки в обмін на отриманні гроші передали місцевій мешканці конверт з євро. В останній момент жінка запідозрила щось не ладне та почала розпитували молодиків, чи вони не шахраї. Саме після цих запитань зловмисники вибігли з будинку, сіли в авто та втекли.

Пенсіонерка відкрила переданий їй конверт й не повірила власним очам. Замість грошей всередині побачила нарізану газету. Ошукана жінка звернулась за допомогою до правоохоронців.