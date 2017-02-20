Новини Тернополя 

На Тернопільщині п’янка між двома односельцями закінчилася лікарнею та тюрмою

Maryana Прокоментуй!

Спільне розпивання алкогольних напоїв для 49-річного жителя села Колиндяни Чортківського району закінчилася лікарняним ліжком. Його опоненту-односельцю загрожує в’язничний термін за нанесення тілесних ушкоджень.

Повідомлення про пацієнта з ножовим пораненням ноги та венозною кровотечею до правоохоронців Чортківського відділу поліції надійшло від медиків місцевої лікарні. З’ясувалося, тілесні ушкодження потерпілому наніс його 35-річний односельчанин.

Чоловіки напередодні в помешканні потерпілого розпивали алкогольні напої. Зав’язалася суперечка, яка й закінчилася поножовщиною.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 125 ККУ. Триває досудове розслідування.

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