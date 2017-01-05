На Тернопільщині розвиватимуть туризм

Рік сталого туризму й забезпечення насиченого й змістовного відпочинку — таке завдання ставить перед собою керівництво відділу туризму Тернопільської облдержадміністрації. З метою додаткової популяризації туристичних об’єктів Тернопільщини розроблена відповідна стратегія розвитку туризму до 2020 року. Серед її основних завдань — покращення стану доріг, встановлення вказівників, промоційних щитів, зазначає начальник відділу туризму Тернопільської ОДА Назар Яворський.

«Покращення стану під’їзних шляхів до печер, замків та духовних центрів Тернопільщини створить у подальшому позитивний імідж Тернопілля, як туристично привабливого краю», — наголошує він.

Крім розвитку туристичної інфраструктури, актуальним питанням залишається й покращення якості обслуговування, розповсюдження якісної реклами та вичерпної інформації про туристичні послуги, які пропонує Тернопільщина.

«Якщо з’являтимуться нові туристичні об’єкти, стоянки для автотуристів, автокемпінги, велосипедні сервісні пункти, наметові містечка та хостели, безперечно, потік туристів зросте», — підсумував Назар Яворський.

Над стратегічними планами розвитку туризму наразі працюють й окремі громади Тернопільщини. Крім того, торік у Тернополі була створена громадська організація «Туристична асоціація Тернопілля», діяльність якої спрямована на популяризацію туристичного потенціалу області. Сюди увійшли представники туристичного бізнесу Тернопільщини.

«За відносно короткий період своєї діяльності асоціація гідно презентує Тернопілля на представницьких міжнародних і всеукраїнських заходах, виставках, фестивалях», — зазначає начальник відділу туризму обласної адміністрації.

Представники асоціації підтримують участь Тернопільської області у міжнародній і всеукраїнській виставках, долучилися до виготовлення інформаційного буклету про Тернопілля.

Заступник голови асоціації, яким став Назар Яворський запрошує всіх охочих долучатися до спільної справи, ділитися свіжими ідеями й проектами та разом працювати над розвитком туристичного продукту Тернопільської області.