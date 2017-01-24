На Тернопільщині спіймали чоловіків з цілим арсеналом зброї

Кримінальні провадження за фактами незаконного зберігання зброї та боєприпасів співробітники Бучацького відділення поліції розпочали щодо двох жителів села Скоморохи.

Реалізуючи оперативну інформацію, поліцейські провели санкціоновані обшуки в помешканнях підозрюваних. Факти незаконного зберігання зброї підтвердився.

За місцем проживання 36-річного жителя села Скоморохи було знайдено та вилучено металеву банку із сумішшю за своїми зовнішніми ознаками схожою на перманганат калію, предмет схожий на пістолет «ПМ» (пневматичний), 29 набоїв до мисливської рушниці, предмет схожий на мисливську гладкоствольну рушницю «ІЖ» калібру 16 мм. У його 38-річного односельця поліцейські вилучили ствол до мисливської рушниці та металевий предмет схожий на «буйок» до мисливської рушниці.

Вилучене направлено в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи.

Зі слів підозрюваних весь арсенал небезпечних предметів вони знайшли і ніде його не використовували, проте односельці зловмисників запевняють, чоловіки ходили на полювання з незареєстрованою зброєю.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією статті 263 (ч.1).