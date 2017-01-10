Новини Тернополя 

На Тернопільщині спіймали дрібного злодія

Maryana Прокоментуй!

До співробітників Борщівського відділення поліції із заявою звернулася жителька райцентру. Жінка повідомила, що у неї викрали мобільний телефон.

Виїхавши на місце події, поліцейські оперативно встановили особу крадія. Ним виявився знайомий потерпілої. Чоловік, зайшовши до чужого помешкання і не заставши господині, став нишпорити у пошуках наживи. В кишені куртки знайшов мобільний, його й привласнив.

У скоєному зловмисник зізнався. Речовий доказ – мобільний телефон працівники поліції вилучили.

Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ.

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