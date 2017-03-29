Новини Тернополя 

На Тернопільщині спіймали молодика, який ножем вдарив старшого чоловіка

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До Кременецького відділу поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік розповів, що повертаючись додому став свідком того суперечки під час якої один з молодиків вдарив іншого невідомим предметом.

На місці події правоохоронці з’ясували, що того вечора потерпілий проходив повз компанію молодих людей, які випивали. Один з них підійшов до нього та вступив у суперечку. У ході конфлікту дістав невідомий предмет, схожий на ніж, та вдарив в область грудної клітки. Після цього втік з місця події.

Сорокатрьохлітнього потерпілого доправили в району лікарню.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний мешканець Кременеця. Чоловік до кримінальної відповідальності не притягувався.

Зловмиснику інкримінують частину першу статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Останнього затримали відповідно до статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

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