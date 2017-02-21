На Тернопільщині спіймали мисливця за “тавріями”

Слідчі Тернопільського відділу поліції оголосили підозру 24-річному жителю села Махнівці Золочівського району. Молодого чоловіка підозрюють у вчиненні незаконних заволодінь транспортними засобами. Зловмисник викрав два автомобілі «Таврія».

Перший випадок незаконного заволодіння транспортним засобом стався у січні цього року. Приїхавши до родичів погостювати, житель Львівщини вирішив додому повертатися не громадським транспортом, а на автівці. І дарма, що заради цього довелося піти на злочин.

Краденою автівкою зловмисник навіть деякий час користувався, допоки його п’яним за кермом не зупинили львівські поліцейські. Тоді правоохоронці не запідозрили, що машина крадена, склали адмінпротокол за керування транспортом без документів і в стані алкогольного сп’яніння, «Таврію» вилучили, а керманича відпустили.

Через місяць зловмисник знову навідався до Тернополя. Добряче погульбасив й знову взявся шукати транспортний засіб, аби добратися додому. Знайшов, на вулиці Листопадовій. Щоправда, цього разу доїхати не вдалося – «Таврія» дорогою заглухла.

Нині вирішується питання про обрання зловмисникові міри запобіжного заходу. Кримінальне провадження розпочато за частинами першою та другою статті 289 ККУ.