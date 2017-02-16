На Тернопільщині спіймали “спиртового магната”

За принципової позиції прокуратури Тернопільської області судом прийнято рішення про спеціальну конфіскацію в дохід держави 24,2 тисячі літрів спирту вартістю 3,3 мільйона гривень, що перевозила фізична особа без будь-яких документів у вересні 2016 року у райцентрі області.

Нагадаємо, правопорушення виявлено працівниками прокуратури області спільно з податковою міліцією Головного управління Державної фіскальної служби області та працівниками Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

Довідково: При потраплянні цієї партії спирту у підпільне виробництво, його було б достатньо для виготовлення 121 тисяч пляшок горілки, при цьому збитки бюджету від несплати акцизного податку склали б понад 2,6 мільйона гривень.