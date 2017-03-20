На Тернопільщині спіймали злодіїв “на гарячому”

Як розповів керівник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк, співробітники групи реагування патрульної поліції нічної пори обстежували територію міста.

Близько третьої години ночі на одній з вулиць, де розміщений гаражний кооператив, помітили легковик з причепом. Обійшовши територію, виявили чоловіка, що нервово роззирався навколо. Як з’ясувалося, це був один із крадіїв, котрого спільник залишив пильнувати за обстановкою.

У самому гаражі в цей час господарював інший любитель легкої наживи.

Зловмисники на цей час уже добряче настаралися задля власного збагачення. Мало того, що пошкодили металевий каркас гаража, вже встигли винести звідти чимало чужого майна.

Поліцейські встановили, що обоє крадіїв – місцеві, вже раніше мали проблеми із законом. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу.